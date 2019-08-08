إنسياب الغاز الطبخ لكل أحياء الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أمن اتحاد موزعي الغاز بولاية الخرطوم، على انسياب وتوفير الغاز لكل أحياء الولاية عبر الشركات، مؤكداً عدم وجود أزمة في الغاز ولكن الكميات المنتجة أقل من الاستهلاك اليومي. وقال الأمين العام للاتحاد فضل يس الفضل في حديثه أمس لـ(السوداني) إن حجم الاستهلاك اليومي من الغاز يصل لنحو 800 طن، بينما المنتج حالياً من المصفأة يقل عن الاستهلاك بقليل، مبيناً بأن وجود الغاز بالمستودعات وعمليات التعبئة والتوزيع متواصلة،عبر الشركات الـ(11) ، مطمئناً المواطنين على توفر الغاز خلال أيام عطلة العيد، مشيراً إلى أن أولوية التوزيع للشركات تمنح للمخابز ومن ثم الأحياء.

وأكد عضو الاتحاد بهاء الدين الفاضل، انسياب الغاز لأحياء العاصمة المختلفة دون مشكلات وليست هناك زيادة في أسعاره ، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن أسعار الأسطوانات تختلف بحسب تكلفة الترحيل من منطقة إلى أخرى، وتتراوح مابين 200-220 جنيهاً للأسطوانة زنة 12.5 كيلو.