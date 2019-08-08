تقلص المساحات المزروعة في القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد رئيس اتحاد الزراعة الآلية السابق بولاية القضارف أحمد أبشر، عدم خطورة الموقف بالنسبة للموسم الزراعي بالولاية ، قال لـ(السوداني) إن الفرصة متاحة لدخول كافة المساحات المستهدفة لزراعة الموسم الصيفي الحالي، منوهاً لشح الأمطار في المناطق الشمالية والغربية بالولاية وأنها أكثر المناطق إنتاجية لمحصول الذرة، وأضاف: نسبة 60% من المساحة الكلية للزراعة بالولاية تقع في المناطق الشمالية والغربية وجزء منها في الشرقية، متوقعاً هطول أمطار بمعدلات عالية خلال شهر أغسطس الحالي، مشيراً إلى أن مطلوبات الموسم حالياً هي توفير الجازولين لتكملة مرحلة الزراعة.

فيما أشار رئيس اتحاد مزارعي الحدود الشرقية السابق بولاية القضارف أحمد عبد الرحيم العوض، إلى ندرة الجازولين إلى جانب شح الأمطار، تسبب في عدم إكمال زراعة مساحات مقدرة، مؤكداً تأثر المناطق الشمالية والغربية بشح الأمطار، وأضاف: شح الأمطار قلص من المساحات المزروعة بتلك المناطق، مؤكداً دخول هذه المساحات في حال هطول أمطار بمعدلات عالية في شهر أغسطس الحالي، لجهة أن تلك المساحات محضرة وجاهزة للزراعة، قال لـ(السوداني) إن المزارعين استلموا حالياً نسبة 50% فقط من الكميات المقدرة من الوقود.