وقفة إحتجاجية لعُمّال الشركة السودانية للكهرباء ومُطالبة بحل مجالس إدارة شركاتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نَفّذَ تَجَمُّع المُهندسين السُّودانيين ومُبادرة استعادة نقابة المهندسين العاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أمس، وقفةً احتجاجيّةً بمقر الشركة في الخرطوم.

وقال المهندس المنذر أبو المعالي عبد الرحمن، إنّ الوقفة تهدف لتوضيح ما يتم من قُطُوعات للكهرباء في هذه الأيام بكثرة، وشرح للأوضاع الراهنة وتمليك الحقائق للمُواطن حتى يكون على درايةٍ تامةٍ، وأوضح أنّ أسباب القُطُوعات فنية بحتة ناتجة عن إخفاقات إدارية منذ العهد السابق وإلى الآن، وأضاف بأنّ شركة توزيع الكهرباء تُعاني مَشاكل إدارية سَاهمت في تأزُّم الخدمة، تتمثّل في نقص المواد ومُعِدّات العمل لأسبابٍ عديدةٍ، منها إحجام المُورِّدين والمُقاولين عن العمل نتيجةً لعجز الشركة عن سَدَاد مديونياتهم.

من جانبه، دَعَا عضو التّجمُّع المهندس مصطفى عمر بحسب صحيفة الصيحة، إلى ضرورة استقطاب مُهندسين مُختصين أصحاب كفاءات للعمل بالشركة، بجانب حَل جَميع مَجالس إدارة شركات الكهرباء.