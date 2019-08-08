بئس المرأة انت يا سكينة .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عندما ينبرى فاقدو الانصاف للحديث فاعلم ان الامور لاتمضى نحو الخير ، وعندما يبرز الغير انسانيين ويجدون مجالا للحديث فاعلم ان الامور لاتبشر بخير ، وعندنا يظهر بعض العملاء ممن لاخلاق لهم ولا دين فيقللون من اهمية معارضة الغزاة المحتلين فاعلم ان الامر جد خطير ، وعندما يجد فاقدو الاحساس والضمير الغير متأثمين من النظر للمجرم القاتل باعتباره صديقا عندها لابد ان نعلم جميعنا ان امرا يدبر بليل ضد شرفاء الامة وأخيارها وان هؤلاء العملاء المتصهينين ليسوا الا ادوات فى مشروع القضاء على نضالات الامة لتحرير الارض ودحر الغزاة المجرمين وقطعان المستوطنين الذين بجب اخراجهم فورا من ارض المسلمين ، وعندما تجتمع الصفات السيئة والرذائل المذمومة فى شخص واحد لكان سكينة المشيخص بلا خلاف والا فقل لى بربك ماذا تسمى هذه المواقف القبيحة للمتصهينة سكينة المشيخص ؟ هل يمتك شخص ذرة من الحياء والايمان والصدق مع النفس ويقول ماقالت المشيخص ؟

ادناه تقرير عن ما تفوهت به هذه المسخ حول قضية المسلمين والعرب المركزية وكانها وهى تعارض ما يقول به عامة العرب والمسلمين كأنها تنطق بلسان اولياء نعمتها الصهاينة المجرمين ، ولنقرأ معا عرضا مختصرا لما قالته – لا وفقها الله – :

أثارت الكاتبة والإعلامية الصهيوسعودية سكينة المشيخص، ضجة على وسائل التواصل، إثر مقابلة مع إذاعة الكيان الإسرائيلي نفت فيها وجود عداوة بين الاحتلال الاسرائيلي والسعودية.

وأثارت مقابلة المشيخص مع الإذاعة الإسرائيلية ضجة على وسائل التواصل وموجة من الانتقادات الحادة لآرائها، ما دفع إلى الرد على حملة الهجوم عليها عبر حسابها على “تويتر”.

ورأت المشيخص أن “هناك عداء كبير من الفلسطينيين للسعوديين”، مشيرة إلى زيارة وفد إعلامي عربي، بينهم سعوديون، إلى فلسطين المحتلة، في يوليو الماضي.

وقالت في حوارها مع الصحفي الإسرائيلي شمعون آران، إن “الزملاء الذين زاروا إسرائيل استفادوا بأن رأوا إسرائيل من الداخل”، مضيفة أنها “مستعدة لزيارة إسرائيل في المستقبل”.

بئس القول قولك وبئس الأمنية امنيتك بل بئس المرأة انت يا سكينة .