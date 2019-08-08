لاتنتظروا خيرا من أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى اطار سعى اطراف الاتفاق – الحرية والتغيير والمجلس العسكرى – الى كسب رضا امريكا ونيل شرف اعادة العلاقة بين واشنطون والخرطوم الى وضعها الطبيعى والتسابق للمساهمة فى رفع اسم السودان من قائمة امريكا للدول الراعية للارهاب فان الجميع تلقف بسرعة نبأ اعلان زيارة وكيل الشؤون السياسية بالخارجية الأمريكية ديفيد ماكلين للخرطوم خلال الأيام المقبلة. وتعد الزيارة الأرفع لمسؤول أمريكي الى الخرطوم منذ سنوات, وتأتي تزامناً مع توقيع الاتفاقين السياسي والدستوري بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وقد تم الاعلان عن برنامج مكثف للزائر يشمل مقابلات مع عدة اطراف فى الساحة السياسية .

وفى الاثناء كشفت جهات عدة عن شروط جديدة وضعتها واشنطون لإزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب ، منها تحقيق السلام الشامل. وتردد فى تسريبات مختلفة ان الإدارة الأمريكية تقود مساعي حالياً لإنجاح الفترة الانتقالية المزمعة بالسودان من خلال تكوين حكومة تراعي حكم القانون والشفافية.

هذا باختصار ماتناقلته بعض الجهات هنا وهناك عن رؤية امريكا للتعامل مع الحكومة وهو بلا شك كلام لايمكن قبوله فامريكا ليست دولة مامونة على شيى وهى ليست صادقة فى دفاعها عن الحريات وحقوق السودان والا لما دعمت ديكتاتوريات باطشة سيئة السمعة قبيحة الفعال والاقوال كالسعودية واسرائيل وبعض الحكومات فى افريقيا واسيا التى ليس من اولوياتها رعاية حقوق الانسان و لابد ان يعرف الفرقاء السودانيون ان امريكا غير صادقة ولا جادة فى دعاواها وانه يلزم عدم الاطمئنان لها او تصديقها او التعويل عليها فى شيئ وان الساذج المغفل هو من ينتظر منها خيرا.

سقط الطاغية الذى فرضت عليه امريكا العقوبات ولما انتفض الشعب وثار وغير النظام واطاح بالرأس المتعفن كان يلزم على الإدارة الامريكية ازالة كل اثار العقوبات وبدون شرط والا فلتصمت واشنطن عن تقييم اوضاعنا وليتوقف الناس عن أ ى رجاءات تنال من امريكا