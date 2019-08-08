رد ناري من الهند على قرار باكستان تخفيض العلاقات الدبلوماسية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعربت وزارة الخارجية الهندية عن أسفها لقرار باكستان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي في العلاقات مع الهند، ردا على إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير.
وجاء في بيان وزارة الخارجية، اليوم الخميس، الذي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه: “تعرب حكومة الهند عن أسفها للخطوات التي أعلنتها باكستان بالأمس، وتدعوها إلى إعادة النظر فيه من أجل الحفاظ على قنوات فعالة للاتصالات الدبلوماسية”.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت، أن إسلام أباد قررت سحب دبلوماسيها من نيودلهي، وطرد دبلوماسي الهند من أراضيها، ردا على قرار الهند حول كشمير.
سبوتنيك
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