العسكري يصدرا مرسوماً بإسقاط عقوبة الإعدام عن عرمان وعقار….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر مطلعة إنّ المجلس العسكري الانتقالي سيصدر قرارًا اليوم”الخميس” بإسقاط عقوبة الإعدام عن رئيس الحركة الشعبية ـ شمال ـ مالك عقار ونائبه ياسر عرمان.

وأشارت المصادر إلى أنّ رئيس المجلس العسكري الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان سيصدر مرسومًا بإسقاط عقوبة الإعدام عن عقار وعرمان.

وتأتي الخطوة ضمن إجراءات عملية لتحقيق السلام بالبلاد.

وكانت الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري نصّت على تخصيص الـ”6″ أشهر الأولى لتحقيق السلام بالبلاد. المادة السابقة عرمان : التغيير لم تلتزم بإتفاق اديس ابا ابا الموقع مع الثورية…. المقالة القادمة من يختار رئيس القضاء ؟.. بقلم عثمان ميرغني

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