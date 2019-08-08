عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 8 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

“16” مليار جنيه جملة المخالفات في ملف فساد إدارة المياه بشندي

جماهير عطبرة تصل الخرطوم”17″ أغسطس بقطار خاص لحضور توقيع الإعلان الدستوري

تواصل أزمة المواصلات في الخرطوم

توقف العمليات الصغيرة والغيار بمستشفى السكري ببحري

الصيحة

قيادي بـ”التغيير”: مخطّط لانقلاب واغتيالات في العيد

واشنطن تضع شروطًا لرفع السودان من قائمة الإرهاب

تسمية أعضاء المجلس السيادي المدنيين اليوم

آخر لحظة

تحذيرات من محاولة انقلابية خلال عطلة العيد

تسليم سوداكال للإمارات ومحاكمة”عبد المطلب” قريبًا

مصرع فتاتين بسبب الأمطار ومطالبات بمحاسبة والٍ

دعم سعودي إماراتي بـ”540″ ألف طن قمح

صحيفة أخبار اليوم:

شروط أمريكية جديدة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الحزب الشيوعي يرهن المشاركة بتحول مهام مجلس السيادة إلى رمزية و شرفية

بن لبات: “لا خوف على المرحلة الانتقالية في السودان”

واشنطن: نركز على مساعدة الشعب السوداني في المرحلة الانتقالية

رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري يقدم تنويرا للسفراء المعتمدين لدى السودان

اجتماع هام للجبهة الثورية بالجمعة حول الإعلان الدستوري

المخابز تتسلم حصتها المضاعفة من الدقيق لتغطية فترة العيد

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صحيفة الوطن:

قيادي بـ “التغيير”: “بقايا النظام” تخطط لإنقلاب وفوضى في العيد

نقابة الأطباء: حقبة مأمون حميدة في وزارة الصحة “وصمة عار”

واشنطن: نركز على مساعدة الشعب السوداني في المرحلة الانتقالية

المخابز تتسلم حصتها المضاعفة من الدقيق لتغطية فترة العيد

“المهن الصحية “: جهات تعرقل تنفيذ زيادة البدلات والحوافز بالقطاع

قريباً بالوطن: كيف تم تدمير صناعة الدواء ولمصلحة من .. ؟

صحيفة ألوان:

مناوى .. توقيع الوثيقة الدستورية تقاسم للسلطة بين العسكرى وقوى الحرية

العسكرى يدعو الأمين العام للأمم المتحدة لحضور التوقيع النهائى

قيادي بقوى الحرية يكشف عن مخطط انقلاب وفوضى خلال عطلة العيد

وصول باخرة محملة بالمحاليل الوريدية

الانتباهة

“التغيير”:”الوطني” يخطط لانقلاب

محاكمة المتورطين في المحاولة الانقلابية بعد العيد

واشنطن:”6″ قضايا لإزالة السودان من قائمة الإرهاب

برمة: إبراهيم الأمين لم يرفض تضمين”الاتفاق” في الوثيقة الدستورية

الإسلاميون يكوّنون هيئة حقوقية للدفاع عن المعتقلين السياسيين دوليًا

التيار

قرار مرتقب اليوم بإسقاط عقوبة الإعدام عن عرمان وعقار

إطلاق سراح عدد من المدنيين المتهمين في المحاولة الانقلابية الأخيرة

“التيار” ترصد أوضاعًا سيئة لحجاج ولاية الجزيرة

العسكري يتوّقع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

معتمد الخرطوم يتسبب في أزمة بعد تشكيله لجان خدمية من كوادر النظام البائد