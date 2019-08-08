شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه بوفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، رفضه لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه فلسطين.

واستقبل عباس الوفد الأمريكي برئاسة الديمقراطي ستيني هوير، زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأكد عباس على حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على رفضه للإملاءات والقرارات الأمريكية المتعلقة بالقدس واللاجئين والحدود والأمن.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن إسرائيل لم تحترم الاتفاقات الثنائية الموقعة برعاية دولية، وتصر على تدميرها، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار بوقف هذه الاتفاقيات.

بدورهم، أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن دعمهم الكامل لحل الدولتين وتحقيق السلام. روسيا اليوم المادة السابقة رد ناري من الهند على قرار باكستان تخفيض العلاقات الدبلوماسية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود عباس يؤكد لوفد من الكونغرس الأمريكي رفضه القاطع لقرارات ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.