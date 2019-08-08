ضاحي خلفان يطرح “سيناريو “تقسيم اليمن” لحل الصراع !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على مستجدات الوضع في اليمن، قائلا إنه “يحب ألا يربط مصير الجنوب والشمال بهادي أبدا… إرادة الشعب الجنوبي في الجنوب حرة.. وإرادة الشعب الشمالي في الشمال حرة”.

وقال خلفان في تغريدة أمس الأربعاء عبر حسابه بموقع “تويتر” إن: “المنطق يقول إن أي رئيس جنوبي لن يكون مقبولا في الشمال وأن أي رئيس شمالي لن يقبله الجنوب..هذا الواقع”.

المنطق يقول ان أي رئيس جنوبي لن يكون مقبولا في الشمال وأن أي رئيس شمالي لن يقبله الجنوب..هذا الواقع.

وأضاف القائد السابق لشرطة دبي: “السلطة الشرعية أخذت شرعيتها والوقت أنهى هذه الشرعية في الواقع…. اليوم ينبغي الاحتكام الى الواقع على الأرض..هذا من وجهة نظري ونظر الكثيرين”.

وتابع خلفان: “هادي يريد يأخذ زمنه وزمن غيره… مش ممكن من وجهة نظر أي إنسان عاقل”.

ولفت خلفان إن “التسوية هي نزع فتيل الوحلة وليس الوحدة” لافتا “كان الشمال منفصلا عن الجنوب، الإنسان يحتكم إلى العقل..وليس إلى غير ذلك.. العقل والمنطق يقول نزع فتيل الصراع الشمالي الجنوبي.. وإبقاء الجيرة واحترام كل طرف للآخر”.

الانسان يحكتم الى العقل..وليس الى غير ذلك..العقل والمنطق يقول نزع فتيل الصراع الشمالي الجنوبي ..وابقاء الجيرة واحترام كل طرف للآخر.ودعا خلفان صراحة قبل أيام إلى أنهاء شرعية الرئيس اليمني عبد ربه هادي، معتبرا ذلك “العلاج الحقيقي لاستقلال جنوب (اليمن)”.

كما خاطب خلفان أهل جنوب اليمن داعيا إياهم إلى “استقلال” جنوب اليمن، وحرض أهل المنطقة على ذلك فيما وجه انتقادات لاذعة لأهل الشمال.