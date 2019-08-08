القمة السودانية تفتح ملفي الشبيبة وريون في الأبطال وتتوعّدهما

الخليج 365 :

بدأ فريقا القمة الهلال والمريخ ترتيباتهما لمُواجهة ريون سبورت الرواندي وشبيبة القبائل الجزائري في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه المريخ غداً شبيبة القبائل، بينما سيواجه الهلال ريون الرواندي يوم الأحد القادم، حيث يؤدي فريق الكرة بالمريخ تدريبه الأخير بملعب الوحدة المغاربية بمدينة بجاية وهو الملعب الذي تُقام عليه المُباراة، ويُشارك في التدريب 20 لاعباً ويشرف عليه المدير الفني إبراهيم حسين (ابراهومة) وبقية الطاقم الفني، والذي يخطط للاطمئنان على الجوانب الفنية للخُطة التي ينوي اللعب بها، أن ويخصص (ابراهومة) وقتاً من التدريب للكرات الثابتة التي عمد إلى تنفيذها لتكون سلاحاً يقوده للوصول إلى شباك شبيبة القبائل، بعد أن أدى الحصة الرئيسية مساء أمس بالعاصمة الجزائر في ملعب قريب من فندق عطارد مقر إقامة البعثة التي اكتملت عصر أمس بعد وصولها على دفعتين، هذا وستنتقل البعثة عبر الطيران الداخلي صباح اليوم من الجزائر العاصمة إلى مدينة بجاية التي ستكون مسرحاً للمباراة.

إلى ذلك، حطّت بعثة الهلال رحالها ظهر أمس بالعاصمة الرواندية كيجالي بعد رحلةٍ شّاقةٍ، وخاض الهلال تدريبه بإشراف الجهاز الفني بقيادة التونسي الكوكي والطاقم المُعاون له، وعمد إلى إراحة اللاعبين قدر المُستطاع عبر تدريبات الإحماء وفك العضلات تحت إشراف المُعد البدني للفريق، وسيؤدي الهلال اليوم مرانه الثاني قبل أن يختتم تدريباته يوم السبت على ملعب المباراة.

ومن جانبه، كشف صلاح أحمد آدم المُدرِّب العام للهلال أنّهم أتوا إلى رواندا لِتَحقيق الفوز فقط ولا شَيءٌ سِوَاه، وأضَافَ في حديثٍ لوسائل الإعلام أمس أنّ الهلال يَفقد جميع مُحترفيه، ولكن لدنيا لاعبون مُميّزون، وانّ (11) لاعباً داخل الملعب قَادرون لتحقيق الفوز وتقديم مُباراة جيدة يوم الأحد القادم.