البنك (المركزي) يرفع الحظر عن شركة الصمغ العربي و (4) شركات أخرى

الخليج 365 :

رفع بنك السودان المركزي، الحظر المصرفي الشامل عن شركة الصمغ العربي و(4) شركات أخرى، وذلك لانتفاء مسببات الحظر، ووجه الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ اعتباراً من 31 يوليو المنصرم.

وكان “المركزي”، حظر في 30 يوليو الماضي (123) شركة حظراً مصرفياً شاملاً لعدم سداد حصائل صادر سابقة ومنها شركة الصمغ العربي، قبل أن يرفع عنها الحظر في اليوم التالي 31 يوليو.

وقلل مدير عام شركة الصمغ العربي عوض الله إبراهيم، مما تواجهه الشركة من معوقات، ووصفها بالعادية، وقال بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن هناك أشخاصاً هدفهم خلق البلبلة بنسج حقائق مغلوطة وغير دقيقة، عن مخالفة الشركة قرار البنك المركزي بحظرها من التعاملات المصرفية، وكشف أن الشركة تواصلت مع “المركزي” فتم رفع الحظر في اليوم التالي مباشرة.

وشمل قرار رفع الحظر، بالإضافة لشركة الصمغ العربي، (4) شركات أخرى هي “أعمال ألفا للتجارة، مصنع بلوبوي لدباغة وتشطيب وتصنيع المنتجات الجلدية، أعمال أبو نعيم للاستيراد والتصدير، وشركة محاصيلنا لغربلة ونظافة وفرز وتعبئة المحاصيل الزراعية”.