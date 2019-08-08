(16) مليار جنيه جملة المخالفات في ملف فساد إدارة المياه بشندي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الخميس” عن تفاصيل جديدة عن ملف فساد إدارة المياه بشندي، والتي بلغت جملة مخالفاتها المالية”16″ مليار جنيه، بنسبة تصل”69%” من مجمل حالات الاعتداء على المال العام بولاية نهر النيل في العام 2017م.
وبحسب الصحيفة فإنّ نافذين سابقين في حزب المؤتمر الوطني المخلوع، أثبتت المراجعة العامة تورّطهم في بيع أصول إدارة المياه، بجانب محاولة تصفية ملف الفساد وإخفائه.
وكشفت الجريدة أنّ مفتش أول المراجعة الذي قام بإعداد تقارير الفساد تم فصله من الخدمة كيديًا بعد رفضه توجيهات من مدير جهاز المراجعة القومية بولاية نهر النيل بشطب البلاغات.
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