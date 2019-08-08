قيادي بالتغيير: يكشف عن مخطط انقلاب في عطلة العيد…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف قيادي بقوى الحرية والتغيير، عن مخطط لانقلاب وفوضى من قبل النظام البائد على السلطة بإسناد من الحركة الإسلامية الدولية، خلال عطلة عيد الأضحى .

ونشر محمد ضياء الدين القيادي بقوى الحرية والتغيير، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” معلومات: بقايا النظام بإسناد من الحركة الإسلامية الدولية تعد لانقلابٍ وفوضى واغتيالات في العيد”.

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