تجمّع المهنيين يرفض المشاركة في السلطة الانتقالية ويتمسك بالتشريعية..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن تجمّع المهنيين السودانيين عن عدم مشاركته في السلطة الانتقالية المزمع تكوينها على المستوى السيادي والتنفيذي، مؤكّدًا مشاركته السلطة التشريعية بحكم أنّها رقابية مستقلة.

وبحسب بيانٍ صادر فإنّ القرار جاء بعد دراسة متعمّقة ونظرٍ متأنٍ لدور تجمع المهنيين في الفترة المقبلة.

وتجمّع المهنيين أحد مكونات قادة الاحتجاجات في السودان، ويعد رأس الرمح في التغيير الذي تشهده البلاد إلى جانب مكونات قوى الإجماع الوطني،التجمّع الاتحادي المعارض،قوى نداء السودان.

وأضاف البيان” الدور الرقابي لن يستوي على سوقه إلا بالتواجد ضمن المجلس التشريعي ، رقيبًا وحارسًا، والتجمّع سيكون لها بما حمَّلته جموع الشعب السوداني من مسؤوليات جسيمة”.

ووقّع المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، بالأحرف الأولى على وثيقة “الإعلان الدستوري”، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

وتمّ الاتفاق على جدول زمني لمرحلة انتقالية بتقاسمها بين”العسكري” و”التغيير” لمدة ثلاث سنوات تمهيدًا لإجراء انتخابات.

وأكّد تجمّع المهنيين أنّه سيعمل على الإيفاء بالوعد الذي قطعه للشعب السوداني وأنّ العهد يستوجب تمام الاستقلال عن أيّ تأثيرات قد تلحق بالدور المناط كعضدٍ للشعب ومسندٍ لبنات وأبناء الوطن الشرفاء.

وأشار إلى أنّه سيساهم في ردِّ الحقوق وإقامة الحكم الرشيد وترسيخ الديمقراطية والمساواة والحرية والسلام والعدالة.

وتابع”سنعمل مع كل مكونات الشعب السوداني وكافة قواه الحية الراغبة في التغيير الشامل من أجل تحقيق هذه التطلعات”.

وينتظر أنّ تمّ التوقيع على الاتفاق الذي أبرم بشأن وثيقة الإعلان الدستوري في الرابع من يوليو الماضي بشكل نهائي في السابع عشر من أغسطس الحالي.

ومنذ أبريل المنصرم، يشهد السودان إضطرابًا سياسيًا بعد عزل الجيش الرئيس عمر البشير من الحكم بعد”30″ عامًا لتردي الأوضاع الاقتصادية ما أدى إلى احتجاجات شعبية امتدّت خمسة أشهر.