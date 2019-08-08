وفاة ثلاثة أشخاص بطريق شريان الشمال

التاريخ: 08-أغسطس-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة وقع حادث مرور بين عربه هايس في الكيلو 175 بطريق شريان الشمال مما أدى لوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عدد من الركاب بجروح وسبب الحادث وجود كمية من الرمال المتحركة على الطريق وإنفجار أحد إطارات العربة بحسب صحيفة الدار ، هذا وقد هرعت قوات المرور السريع لمكان الحادث . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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