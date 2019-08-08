تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * إقالة رئيس القضاء والنائب العام خلال يومين * تقديم المتهمين في المحاولة الانقلابية الأخيرة للمحاكمة عقب عيد الأضحى * واشنطن تؤكد دعمها للشعب السوداني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية الإنتباهة: * (التغيير: (الوطني) يُخطط لانقلاب * محاكمة المتورطين في المحاولة الانقلابية بعد العيد * واشنطن: (6) قضايا لإزالة السودان من قائمة الإرهاب * الإسلاميون يكونون هيئة حقوقية للدفاع عن المعتقلين السياسيين دولياً الصيحة: * قيادي بـ(التغيير): مُخطط لانقلاب واغتيالات في العيد * واشنطن تضع شروطاً لرفع السودان من قائمة الإرهاب * تسمية أعضاء المجلس السيادي المدنيين اليوم آخر لحظة: * تحذيرات من محاولة انقلابية خلال عطلة العيد * تسليم سوداكال للإمارات ومحاكمة (عبد المطلب) قريباً * مصرع فتاتين بسبب الأمطار ومطالبات بمحاسبة والٍ * دعم سعودي إماراتي بـ(540) ألف طن قمح الأهرام اليوم: * واشنطن تعد بمساعدة الشعب السوداني في المرحلة الانتقالية Advertisements * تسليم “سوداكال” إلى الإمارات السوداني: * أحمد ربيع لـ(السوداني): من يتهموني والأصم بتلقي سيارات برادو فليقدموا دليلهم * جهاز المخابرات يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات “الانقلابية” * السلطات تطلب من عشرات المصريين مغادرة البلاد فوراً * قيادي بـ”قوى التغيير”: بقايا النظام السابق تخطط لانقلاب واغتيالات خلال العيد الجريدة: * (16) مليار جنيه جملة المخالفات في ملف فساد إدارة المياه بشندي * جماهير عطبرة تصل الخرطوم (17) أغسطس بقطار خاص لحضور توقيع الإعلان الدستوري * تواصل أزمة المواصلات بالخرطوم * توقف العمليات الصغيرة والغيار بمستشفى السكري ببحري الدار: * محاكمة المدانين في المحاولة الانقلابية الأخيرة عقب عطلة العيد * محامي دفاع سوداكال يستأنف قرار ترحيله للإمارات * واشنطن تعد بمساعدة الشعب السوداني في المرحلة الانتقالية * (الدار) تكشف التفاصيل الكاملة لإضراب العاملين في الكهرباء * العسكري: الدولة تستسمح بالتعامل المقنن بالدولار قريباً الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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