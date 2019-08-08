كيف يحاول الإخوان إفشال الوثيقة الدستورية بالسودان؟

وأعلن نعمان في بيان له، أن المياسة بنت حمد شقيقة تميم تمول ما يدعون بالنشطاء والثوار والذي أغلبهم شباب الإخوان لمهاجمة المجلس العسكري وأن يخرجوا في مظاهرات ووقفات احتجاجية لإفشال محاولات استقرار السودان.
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