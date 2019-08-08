كيف يحاول الإخوان إفشال الوثيقة الدستورية بالسودان؟

قال الدكتور حاتم نعمان، رئيس الجبهة الوطنية العربية: إن قطر تسعى لعرقلة وإفشال الوثيقة الدستورية التوافقية التي وقع عليها المجلس العسكري السوداني مع القوى السياسية في السودان من خلال مهاجمة قيادات إخوان السودان الوثيقة والمجلس العسكري عبر بوق الجزيرة.

وأعلن نعمان في بيان له، أن المياسة بنت حمد شقيقة تميم تمول ما يدعون بالنشطاء والثوار والذي أغلبهم شباب الإخوان لمهاجمة المجلس العسكري وأن يخرجوا في مظاهرات ووقفات احتجاجية لإفشال محاولات استقرار السودان.

