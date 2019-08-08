نائب رئيس المجلس العسكري يكشف سر عن ليلة فض الاعتصام

وأضاف: "يا ريت لو ما فضينا كولومبيا التي لو كنا نعرف أنها ستكون مدخلا لمخطط يتم تنفيذه لما اقتربنا منها وأبقينا عليها رغم ما فيها من سلبيات من مخدرات وخلافها".
وشدد حميدتي على أن الفوضى التي حدثت مخطط لها، قائلا إن "القوات النظامية لم تطلق رصاصة واحدة وتخلت بالحكمة في التعامل مع المخطط الذي كان يستهدف نسف الاستقرار.
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