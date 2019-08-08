الاتحاد السوداني لكرة القدم يكشف طريقة عودة الدوري

وكشف شداد عن أنّ المنافسة ستلعب كلّ ثلاثة أيام، متمنيًا أنّ تساعدهم الأندية على ذلك.
ووجّه كمال شداد إنذارًا شديد اللهجة إلى الأندية المشاركة في البطولة، مطالبًا إياها بتحديد مصيرها بشأن استمرارها أوّ عدمه.
وأكمل” النادي الذي لا يريد أنّ يشارك في الدوري عليه أنّ يخطرنا من الآن”.
وجاء ذلك على خلفية المشاكل التي واجهت اتحاد الكرة في الموسم الماضي عندما رفضت الأندية خوض مباريات الدوري الممتاز متمسكةً بهدوء الأحوال في البلاد.
وقال شداد في كلمة خلال قرعة الدوري الممتاز إنّ اتحاده سيتكفّل بترحيل الأندية في الموسم المقبل.
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