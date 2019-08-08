بريطانيا تتعهد بمواصلة دعم السودان لمواجهة التحديات

بحث المبعوث البريطاني لدولتي السودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر، الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، متعهدًا بمواصلة دعم الخرطوم لمواجهة التحديات.

وأكد فييرويذر، في بيان بختام زيارته للخرطوم، أن "الطريق للوصول إلى الدولة المدنية التي ينشدها الشعب السوداني لن يكون بدون تحديات".

وشدد على أن "المملكة المتحدة ستواصل دعمها للسودان لمواجهة تلك التحديات في هذه المرحلة الطويلة".

وأعرب عن سعادته بوجوده في السودان في هذه المرحلة التاريخية التي شهدت اتفاقا بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وتابع: "أتيحت لي الفرصة للقاء العديد من الفاعلين في المجتمع والتعرف عن كثب على بعض التحديات التي قد تواجه السودان، واستطلاع الطرق التي قد تمكن للدولتين تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمعنا".

والتقى فييرويذر، خلال زيارته للسودان، أعضاء المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير والقائمين بأعمال وزارة الخارجية السودانية وناشطين من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين.

