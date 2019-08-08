لوران بلان يصل المغرب للتفاوض على تدريب أسود الأطلسى

وصل مساء الأربعاء، المدرب الفرنسى لوران بلان، من أجل الاجتماع مع فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربى، لاختيار المدرب الجديد، لمنتخب أسود الأطلسى، خلفا للمدرب الفرنسى هيرفى رينارد.

ذكرت قناة "الرياضية" المغربية، أن المدرب لوران بلان، المدير الفنى السابق لمنتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، وصل مساء الأربعاء إلى المغرب، من أجل إجراء مفاوضات مع رئيس الاتحاد المغربى فوزى لقجع.

أضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي، أحد المرشحين لخلافة مواطنه هيرفى رينارد فى تدريب منتخب أسود الأطلسي، والذى رحل لتدريب منتخب السعودية.

وينافس لوران على تولى المنتخب المغربى، المدرب البوسنى وحيد خليلوزديتش، الذى رحل منذ أيام قليلة عن تدريب فريق نانت الفرنسي.