التحالف العربى: لن نقبل بأى عبث بمصالح الشعب اليمنى

وأكد المالكي - في تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية مساء أمس،الأربعاء، الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، داعيا كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وطالب العقيد المالكي بعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين والذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني.
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