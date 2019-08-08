التحالف العربى: لن نقبل بأى عبث بمصالح الشعب اليمنى

قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن القيادة المشتركة للتحالف لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، لافتا إلى أن القيادة تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة (عدن).

وأكد المالكي - في تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية مساء أمس،الأربعاء، الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، داعيا كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وطالب العقيد المالكي بعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين والذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني.