بعد الإعلان عنه.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف سامسونج الأقوى في العالم

كشفت شركة سامسونج، خلال مؤتمرها الذي عقد اليوم الأربعاء بولاية نيويورك الأمريكية، عن هاتفها الجديد Galaxy Note10 Plus، الذي يعد أقوى هاتف في العالم الآن.

وننشر لكم المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Note 10 Plus الجديد بعد إطلاقه رسميا:

يأتي هاتف Galaxy Note 10 Plus بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، ويعتمد على معالج بتقنية 7 نانومتر وهي أعلى تقنية للمعالجات في العالم حتى الآن.

ويعتمد هاتف Galaxy Note 10 Plus على ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 جيجا بايت، ويضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجا ويمكن زيادتها إلى 1 تيرا عبر كارت الذاكرة الخارجي Micro SD.

أما كاميرا هاتف Galaxy Note 10 Plus فهي الأقوى في العالم، حيث يأتي بثلاثة كاميرات خلفية، إحداهما بعدسة 16 ميجابكسل واسعة جدًا، والثانية بعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة بعدسة تيلي فوتو بدقة 12 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 10 ميجا بكسل.

ويعتمد هاتف Galaxy Note 10 Plus على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير، مزودة بخاصية الشحن اللاسلكي فائق السرعة، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 9 الجديد.

سعر هاتف Galaxy Note 10 Plus

يأتي هاتف Galaxy Note 10 بسعر 1.099 دولار أمريكي للنسخة LTE ، بينما تأتي نسخة 5G بسعر 1.299 دولار أمريكي، وسوف تبدأ عمليات الحجز المسبق بدءا من غدا الخميس، على أن يتم وصوله للمتاجر يوم 23 أغسطس الجاري.

