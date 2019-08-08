أمريكا توافق على صفقة أسلحة لكوريا الجنوبية بـ800 مليون دولار

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون).
وذكر البيان أن وزارة الخارجية وافقت على طلب قدمته كوريا الجنوبية لشراء معدات و12 مروحية متعددة الأغراض البحرية من طراز (MH-60R)، وتم تقديم الطلب إلى الكونغرس للمصادقة عليه.
وأوضح البيان كذلك أنه تمت الموافقة على شراء كوريا الجنوبية 13 رادارًا عسكريًا ، و25 محرك مروحية من طراز (T-700-GE) ، وألف نظام سونار للعثور على الغواصات، وعدد كبير من معدات الاتصالات المختلفة، وأنظمة مسح، فضلًا عن قطع غيار.
واعتبر البيان كوريا الجنوبية ”واحدة من أكبر حلفاء الولايات المتحدة المهمين بآسيا“، مشيرًا إلى أن الموافقة على هذه الصفقة جاءت في إطار الأمن القومي لأمريكا، ومصالحها السياسية.
وشدد البيان على أن هذه الصفقة ستعزز قدرات كوريا الجنوبية في القيام بمهام عسكرية سطحية ومضادة للغواصات.
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