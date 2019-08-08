جهاز Galaxy Book S.. ثمرة تعاون قوية بين سامسونج ومايكروسوفت

وأسفر هذا التعاون المثمر عن إطلاق جهاز Galaxy Book S الجديد، وهو حاسب محمول نحيف يضم بطارية يصل عمرها إلى 23 ساعة، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10، وذلك بسعر 999 دولارًا، ومن المنتظر أن يتم إتاحته بالأسواق في شهر سبتمبر المقبل.
ويضم جهاز Galaxy Book S شاشة تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة، مع معالج Snapdragon 8cx ثماني النواة بتقنية 7 نانومتر.
ووفقا للشراكة بين مايكروسوفت وسامسونج، فإن نظام التشغيل الخاص بالجهاز هو ويندوز 10 في وضع S، وهو إصدار صغير من نظام التشغيل لا يمكنه تشغيل التطبيقات إلا من متجر ويندوز – وبالتحديد تطبيقات (UWP) وتطبيقات (Win32) التي وافقت عليها مايكروسوفت.
ويأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت من نوع (SSD) قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية كاملة، ومنفذ USB-C.
ويتميز الجهاز بقارئ بصمات الأصابع المضمن في زر الطاقة للمصادقة عبر ميزة (Windows Hello)، كما يأتي مع مكبرات صوت ستيريو من (AKG)، مع تقنية (Dolby Atmos).
وقامت شركة سامسونج بدعوة ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، لحضور المؤتمر وإلقاء كلمة أكد فيها أن هذه الشراكة هي "فصل جديد من التزام مايكروسوفت طويل الأجل بتحسين الإنتاجية وتقليل الفجوة بين الأجهزة المحمولة والكمبيوتر الشخصي.
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