تعرف على مواصفات وسعر ساعة ساموسنج Galaxy Watch Active 2 الذكية

كشفت شركة سامسونج، عن النسخة الجديدة من ساعاتها الذكية والتي تحمل اسم Galaxy Watch Active 2 التي تتمتع بمزايا جديدة تواكب احتياجات المستهلكين.

ويأتي شكل ساعة Galaxy Watch Active 2 مقاربا لتصميم ساعة Galaxy Watch Active 1 من حيث السمات الخارجية مثل التصميم وخفة الوزن والسمك، مع إضافة مميزات خاصة بالتحكم عبر اللمس في الإطار الدوار بحيث يتمكن المستخدم من الاعتماد عليه في التمرير على الشاشة والانتقال للقائمة الرئيسية والتنقل بين محتوياتها بصورة مشابهة للإطار التقليدي.

وقالت سامسونج إن الساعة الجديدة Galaxy Watch Active 2 تأتي بنسختين بحجمين مختلفين وهما 40 و44 مم مع تقنية بلوتوث 0.5 أو تقنية اتصال LTE بالإضافة لتقنية تحديد المواقع GPS.

واللافت للنظر في ساعة Galaxy Watch Active 2 الجديدة هو احتوائها على تقنية قدرة التخطيط الكهربائي للقلب ECG، ولكن يبدو أن تلك الميزة لن تكون مفعلة الآن على أن يتم تفعيلها لاحقا.

وتعمل ساعة Galaxy Watch Active 2 بنظام "تايزن" المستخدم في جميع إصدارات الشركة السابقة من الساعات الذكية، حيث أنه يتوافق مع الهواتف العاملة بنظام أندوريد وآيفون.

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وتضم ساعة سامسونج الجديدة ميزة "My Style" والتي تساعد المستخدم على تنسيق لون واجهة الساعة مع الملابس التي يرتيديها ليبدو مظهره العام متوافق معها، حيث تعمل الخاصية بالتوافق مع الهاتف عبر التقاط المستخدم صورة لنفسه ومن ثم تقوم الساعة بتخصيص واجهة مناسبة لملابسه عبر هذه الميزة.

وتدعم Galaxy Watch Active 2 وضع العمل دون اتصال بالانترنت لعرض مقاطع فيديوهات من اليوتيوب.

سعر ساعة Galaxy Watch Active 2

وقالت سامسونج أن ساعة Galaxy Watch Active 2 ستتوفر في الأسواق بداية من 27 سبتمبر القادم؛ وسيبدأ سعرها من 279 دولار ليرتفع وفقاً للتقنيات المضافة والحجم.

