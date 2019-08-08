مبيعات الساعات الذكية ترتفع .. وApple Watch الأكثر مبيعاً

لا تزال Apple Watch الساعة الذكية الأكثر مبيعًا فى جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير حديث من شركة استراتيجى أنالتيكس للتحليلات، إذ تسير صناعة الساعات الذكية بشكل جيد، حيث تشحن 12 مليون وحدة على مستوى العالم من أبريل إلى يونيو من هذا العام، بزيادة 44% عن نفس الفترة من عام 2018.

وفقاً لموقع " إنجادجيت" الأمريكى، قال ستيفن والتزر، كبير المحللين فى استراتيجى أناليتيكس: "إن نمو الساعة الذكية مستمر فى الارتفاع مع المستهلكين".

ومن المحتمل أن تكون شركة أبل مسئولة عن 5.7 مليون ساعة ذكية فقط أو ما يقرب من نصف جميع هذه الوحدات، ولكن هذا يكفى لرؤية نمو حصتها فى السوق من 44% فى الربع نفسه من العام الماضى إلى 46 %

وفى الوقت نفسه، قامت فيتبيت Fitbit بشحن 1.2 مليون ساعة ذكية فى الربع الثانى، وهو ما يعادل 10% من حصة السوق العالمية للساعات الذكية، لكن لسوء الحظ هذا أقل بنسبة 5% من حصة البالغة 15% قبل عام، ولكن تكافح الشركة للتنافس مع أبل.