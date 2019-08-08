مبيعات الساعات الذكية ترتفع .. وApple Watch الأكثر مبيعاً

وفقاً لموقع " إنجادجيت" الأمريكى، قال ستيفن والتزر، كبير المحللين فى استراتيجى أناليتيكس: "إن نمو الساعة الذكية مستمر فى الارتفاع مع المستهلكين".
ومن المحتمل أن تكون شركة أبل مسئولة عن 5.7 مليون ساعة ذكية فقط أو ما يقرب من نصف جميع هذه الوحدات، ولكن هذا يكفى لرؤية نمو حصتها فى السوق من 44% فى الربع نفسه من العام الماضى إلى 46 %
وفى الوقت نفسه، قامت فيتبيت Fitbit بشحن 1.2 مليون ساعة ذكية فى الربع الثانى، وهو ما يعادل 10% من حصة السوق العالمية للساعات الذكية، لكن لسوء الحظ هذا أقل بنسبة 5% من حصة البالغة 15% قبل عام، ولكن تكافح الشركة للتنافس مع أبل.
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