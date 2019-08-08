تعرف على موعد عرض فيلم 1917 حول العالم لـ سام مينديز وبيندكت كامبرباتش

الفيلم من إخراج سام مينديز الذى سبق وتوج بجائزة الأوسكار، كما يشارك فى بطولته النجم بيندكت كامبرباتش وحددت الشركة المنتجة له طرحه حول العالم يوم الـ 10 من يناير بداية العام القادم 1920.
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