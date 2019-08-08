تعرف على موعد عرض فيلم 1917 حول العالم لـ سام مينديز وبيندكت كامبرباتش

يعتبر فيلم 1917 أحد أهم الأفلام المنتظرة من قبل عشاق افلام الحروب نظراً لأنه يعود إلى الحرب العالمية الأولي وتحديداً عام 1917 بتسليط الضوء على مهمة من أبرز المهمات الذى قام بها الجيش البريطاني عبر جنديان بريطانيان يتعين عليهما دخول أرض العدو اثناء الحرب العالمية الأولي، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.

الفيلم من إخراج سام مينديز الذى سبق وتوج بجائزة الأوسكار، كما يشارك فى بطولته النجم بيندكت كامبرباتش وحددت الشركة المنتجة له طرحه حول العالم يوم الـ 10 من يناير بداية العام القادم 1920.