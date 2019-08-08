وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية ، بلغت المطالبات على الشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة نحو 60 من هذه القضايا، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 52.4 % من الدعاوى بنحو 18391، تليها منطقة الباحة بـ6033.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة تبوك بنحو 3235 دعوى، تليها منطقة الجوف بـ2556، ومنطقة الرياض بـ1575، تليها منطقة الشرقية بـ1098، ومنطقة عسير بـ811.
فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة المدينة المنورة 501، تليها محاكم حائل بـ273، ومحاكم جازان بـ259، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ252 دعوى تنفيذ.
وسجلت منطقة نجران أقل المناطق في قضايا تنفيذ الكمبيالات خلال الفترة الماضية، وذلك باستقبال 55 قضية.
واعتمدت وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
كانت هذه تفاصيل خبر 35 ألف قضية والسبب "كمبيالة"..صحيفة سعودية تكشف أرقام صادمة عن المنازعات المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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