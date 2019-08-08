الجزيرة الإماراتى يوقع مع عمورى 3 سنوات بعقد انتقال حر

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، بشكل رسمي تعاقده مع النجم عمر عبد الرحمن "عموري" بعقد انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي الهلال السعودي.

وفى بيان رسمي قال الجزيرة: "أكملت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم اجراءات التعاقد مع ثنائي منتخبنا الوطني الاول عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن بصفة الانتقال الحر وبعقد يمتد لثلاث سنوات لعمر عبد الرحمن، وعامين لعامر عبد الرحمن".

أضاف البيان: "سينضم اللاعبان لقائمة الفريق الاول اعتبارا من فترة التحضيرات الجارية حاليا استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019 – 2020".

وكان عموري قد أعلن انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي حيث كتبر عبر صفحته بتويتر:" كل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه اتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة متمنيا ان اكون عند حسن ظن سموه".

أضاف: " كما اشكر سعادة محمد سيف السويدي رئيس مجلس ادارة شركة الجزيرة لكرة القدم واعضاء الشركة على ثقتهم بانضمامي الى فخر ابوظبي متمنيا ان اكون عند حسن ظن الجميع".

ووصل عموري مساء الأربعاء الى مقر نادى الجزيرة الامارتى للتوقيع على عقود انتقاله رسمياً الى صفوف الفريق.