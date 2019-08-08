إنتر ميلان ينهى صفقة لوكاكو من مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو

ذكرت شبكة "سكاى سبورتس" إيطاليا، أن إنتر ميلان اتفق مع مانشستر يونايتد، على ضم المهاجم العملاق لوكاكو، فى صفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو حوافز.
أضافت الشبكة الإيطالية أن مهاجم اليونايتد، سوف يصل إلى مدينة ميلانو، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، قبل الإعلان الرسمى عن الصفقة.
وأشارت الشبكة الإيطالية، إلى أن لوكاكو، سوف يوقع عقدا مع إنتر ميلان، لمدة 5 سنوات مقبلة، بعدما أصر انطونيو كونتى مدرب النيراتزورى على التعاقد معه.
وكان يوفنتوس قد حاول ضم روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد، عن طريق صفقة تبادلية، مقابل انضمام المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى اليونايتد، ولكن رفض الأخير الإنتقال للشياطين الحمر.
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