وأكد الحوامدة أن فريقه يعتبر نفسه جزءًا من فلسطين، وذلك في تصريحات تلفزيونية فبل زيارة الفريق الأول لكرة القدم للأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة.
كان رئيس نادي شباب الخليل الرياضي، مثقال الجعبري، قد أعلن أن فريق الوحدات الأردني لكرة القدم سيحل ضيفًا على نادي شباب الخليل الشهر الجاري.
وقال الجعبري إن الاتفاق مع إدارة نادي الوحدات الأردني، على قدوم الأخير إلى فلسطين، وملاقاة الفريق الأول بنادي شباب الخليل يوم 30 أغسطس/ آب الجاري على ستاد الحسين بن علي بالخليل.
كانت هذه تفاصيل خبر بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات الأردني: مع كل هدف نشعر وكأننا نسترجع جزءًا من فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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