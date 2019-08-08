التحالف العربي: نرفض التطورات الخطيرة في عدن

وشهد محيط القصر الرئاسي بمنطقة ”معاشيق“ في عدن، سقوط قتلى ومصابين إثر إطلاق نار، خلال تظاهرة أعقبت تشييع القيادي الأمني العميد منير اليافعي وعدد من الجنود الذين قتلوا في هجوم استهدف معسكرًا غرب عدن، الخميس الماضي.
وأكد المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ”رفض التحالف القاطع لهذه التطورات الخطيرة، ولن نقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني“.
ودعا في الوقت نفسه ”كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية“.
وشدد على ضرورة ”عدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي والتنظيمات المتشددة مثل القاعدة وداعش، والذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني“.
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