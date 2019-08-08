مباريات المريخ في الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أسفرت قرعة الدوري الممتاز عن مواجهة المريخ للأهلي مروي بملعب”المدينة الرياضية” بكريمة، في الأسبوع الأول، فيما يستضيف حي العرب بورتسودان في الأسبوع الثاني.

وسيرحل المريخ إلى الفاشر في الأسبوع الثالث لملاقاة الهلال، ويعود الفريق إلى ملعبه لاستقبال أهلي الخرطوم، قبل أنّ يخلد للراحة في الأسبوع الخامس.

وسيلاقي المريخ في الأسبوع السادس نظيره حي الوادي نيالا خارج ملعبه، ويلتقي الخرطوم الوطني في”القلعة الحمراء” خلال الأسبوع السابع.

وفي الأسبوع الثامن سيرحل المريخ الى الفاشر لمواجهة المريخ، وفي الأسبوع التاسع يستضيف المريخ الشرطة القضارف بملعبه بأم درمان.

ويغادر المريخ إلى الأبيض لمواجهة الهلال في الأسبوع العاشر.

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ويلتقي الهلال والمريخ في قمة الدوري الممتاز في الأسبوع الحادي عشر.

وسيؤدي المريخ مباراته في الجولة الثانية عشر خارج ملعبه أمام مريخ كوستي، وفي الأسبوع الثالث عشر يستضيف المريخ على ملعبه الفلاّح عطبرة الصاعد حديثاً للممتاز.

وفي الأسبوع الرابع عشر يستضيف المريخ أهلي عطبرة بملعبه بأم درمان، وسيلعب الفريق مباراته في الأسبوع الخامس عشر أمام هلال كادوقلي على ملعبه بام درمان.

وسيغادر المريخ إلى عطبرة لملاقاة الأمل في الأسبوع السادس عشر.

وفي الأسبوع السابع عشر سيواجه المريخ نظيره أهلي شندي