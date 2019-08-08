بالصورة: “كوكب زحل” في شوارع الخرطوم يثير دهشة وسخرية مواقع التواصل

اثار مشهد لسيارة محملة بخراطيم في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وضعها صاحبها بشكل دائري ملتفة حول السيارة ثم قام آخر باخراج قدميه من تحت الضهرية ليسندها، اثارت دهشة وسخرية رواد مواقع التواصل الذين وصفوها “بكوكب زحل” بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365” من قروب احترس امامك كشة.

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ومن التعليقات الطريفة والساخرة “كوكب زحل في شوارع الخرطوم”، شعب مبدع دا كتلنا بالضحك.

فيما علق آخرون ” ملبسها عقال”، كل كوم والزول المطلع رجلينو دا كوم زي المغطي ببطانية”.

فيما وصفها آخر : بسلك الشاحن بعد يلفوه والكرعين الكوبس”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)