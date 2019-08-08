سحب سلطة تأمين التصنيع الحربي من المخابرات

التاريخ: 07-أغسطس-2019 فى : أخبار 240 مشاهدة سحب المجلس العسكري الانتقالي في السودان، سلطة تأمين هيئة التصنيع الحربي من جهاز المخابرات العامة في خطوة لإعادة هيكلة الجهاز وقصر مهامه على جمع المعلومات بحسب موقع العين الإخبارية. Advertisements وقالت مصادر صحفية يوم الاربعاء، إن القرار قضى بتكليف الاستخبارات العسكرية بتأمين منشآت هيئة التصنيع الحربي بخاصة مصنع اليرموك لصناعة الأسلحة والذخائر ومدينة جياد الصناعية ومصنع الصافات لصناعة الطائرات، بجانب شركات التصنيع الحربي. وقالت المصادر إن القرار يأتي ضمن عمليات هيكلة جهاز الأمن عقب تغيير اسمه إلى جهاز المخابرات العامة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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