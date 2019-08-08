انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر بصورة أكبر في موقع فيس بوك , حيث يوضح الفيديو مقطع من خطبة للشيخ المشهور “محمد مصطفى عبد القادر” .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) تم طرح أسئلة على الشيخ للإجابة عليها , وكان من ضمن الأسئلة سؤال عن جواز الحج بقروش الدعم السريع ؟ .

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حيث أجاب محمد مصطفى عبدالقادر وقال : ( نعم يجوز الحج بقروش الدعم السريع والقوات المسلحة , ماهو الدعم السريع ده حكومة وهو وحده من وحدات الجيش , و إذا عندك كلام أنا بسلمك “حميدتي” أمشي قول ليهو أنت ما … , و أضاف معاها حركته المعهودة ) .

وقال الشيخ أيضاً

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : محمد مصطفى عبدالقادر “العندو راي في الدعم السريع يجي يقولو و أنا بسلمو لي حميدتي عشان يوريهو المابعرفو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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