مقتل أربعة أشخاص وإصابة 30 آخرين عقب حادث سير بروسيا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان، ونُقل ما لا يقل عن ثلاثين شخصا آخرين إلى المستشفيات في اصطدام حافلة بسيارة على طريق سريع قريب من مدينة "نوفوروسيسك" جنوب روسيا، بحسب متحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية.

وقال مصدر لـ"سبوتنيك" في ساعة متأخرة يوم الأربعاء إن حافلة ركاب وسيارة اصطدمتا وسقطتا على جرف بالقرب من منطقة فيرخنيباكانسكي الواقعة بمدينة "نوفوروسيسك" في إقليم كراسنودار الروسي.

وقال المتحدث: "توفي أربعة أشخاص عندما اصطدمت حافلة ركاب بسيارة بالقرب من نوفوروسيسك. وتم نقل ثلاثين شخصا آخرين إلى المستشفى"، مضيفا أن هناك طفلين بين القتلى في الحادث.

وبحسب وزارة الطوارئ الروسية وقع الحادث في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء جراء تصادم بين حافلة نقل جماعي وسيارة أجرة، بالقرب من قرية" فيرخنيباكانسكي" القريبة من مدينة نوفوروسيسك الواقعة في إقليم كراسنودار الروسي.

وقال حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، إنه تم إنشاء مركز للطوارئ في المنطقة للتعامل مع الحادث.

وأفاد الفرع الإقليمي للجنة التحقيق الروسية لـ"سبوتنيك" إنه تم إرسال المحققين إلى موقع الحادث لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الحادث.