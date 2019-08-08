وقال مصدر لـ"سبوتنيك" في ساعة متأخرة يوم الأربعاء إن حافلة ركاب وسيارة اصطدمتا وسقطتا على جرف بالقرب من منطقة فيرخنيباكانسكي الواقعة بمدينة "نوفوروسيسك" في إقليم كراسنودار الروسي.
وقال المتحدث: "توفي أربعة أشخاص عندما اصطدمت حافلة ركاب بسيارة بالقرب من نوفوروسيسك. وتم نقل ثلاثين شخصا آخرين إلى المستشفى"، مضيفا أن هناك طفلين بين القتلى في الحادث.
وبحسب وزارة الطوارئ الروسية وقع الحادث في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء جراء تصادم بين حافلة نقل جماعي وسيارة أجرة، بالقرب من قرية" فيرخنيباكانسكي" القريبة من مدينة نوفوروسيسك الواقعة في إقليم كراسنودار الروسي.
وقال حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، إنه تم إنشاء مركز للطوارئ في المنطقة للتعامل مع الحادث.
وأفاد الفرع الإقليمي للجنة التحقيق الروسية لـ"سبوتنيك" إنه تم إرسال المحققين إلى موقع الحادث لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل أربعة أشخاص وإصابة 30 آخرين عقب حادث سير بروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.