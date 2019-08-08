وأعلن الفريقان الترحيب باللاعبين دون تفاصيل، لكن تقارير إعلامية أكدت أن يوفنتوس سيحصل أيضًا على نحو 29 مليون يورو بالإضافة للظهير البرازيلي.
وقُدّر ثمن دانيلو بـ37 مليون يورو بينما ثمن كانسيلو بـ65 مليون.
ويستمر عقد دانيلو في يوفنتوس حتى صيف 2024، بينما يستمر عقد البرتغالي كانسيلو لغاية صيف 2025 .
كانت هذه تفاصيل خبر البرتغالي كانسيلو يوقّع عقود انضمام لمانشستر سيتي والبرازيلي دانيلو ينتقل إلى يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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