رسميًا.. عمر عبدالرحمن ”عموري“ ينتقل لنادي الجزيرة‎ الإماراتي

أعلن عمر عبدالرحمن ”عموري“ انتقاله إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، قادمًا من الهلال السعودي بشكل نهائي.

وكتب عموري تغريدة على صفحته الشخصية بموقع ”تويتر“ قال فيها: ”كل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه اتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة متمنيًا أن أكون عند حسن ظن سموه“.

وأضاف: ”أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء“.

كان نادي الجزيرة الإماراتي قد نجح في الحصول على توقيع عمر عبدالرحمن ”عموري“ بعد نهاية تعاقده مع الهلال السعودي.

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ووقع عموري على عقد مع الجزيرة يمتد إلى ثلاث سنوات قادمة.

كما تعاقد نادي الجزيرة مع عامر عبدالرحمن الذي يلعب في مركز خط الوسط المدافع.

يذكر أن الجزيرة الإماراتي قد تعاقد مع كينو من بيراميدز المصري ومراد باتنة من الوحدة الاماراتي.