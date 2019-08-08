سامسونج تطلق هاتفها الأحدث ”غلاكسي نوت 10“

أطلقت شركة سامسونغ هاتفيها الجديدين، غلاكسي نوت 10″ و“غلاكسي نوت 10 بلس“، واللذان يقدمان مجموعة من المزايا الفريدة من نوعها، سواء على مستوى الأداء والتصميم وكذلك قلمها الذكي S Pen.

وتأتي الهواتف الجديدة بشاشة حجمها 6.3 بوصة للنوت 10، و6.8 بوصة للنوت 10 بلس، بدقة وضوح 2280*1080 بكسل للنوت 10، و3040*1440 بكسل للنوت 10 بلس.

وكلا الهاتفين من نوع Dynamic AMOLED Display، وذلك بتصميم مميز يعتمد على تقليل الحواف إلى أقصى حد على الإطلاق قدمته الشركة على مر 10 سنوات من تاريخ عائلة هواتف غلاكسي نوت.

ويعمل الهاتفان بمعالج كوالكوم سناب دراغون 855، ويأتي النوت 10 بذاكرة عشوائية 8 غيغابايت بينما النوت 10 بلس يأتي بذاكرة 12 غيغابايت، أما الذاكرة الداخلية فتأتي 256 غيغابايت للنوت 10، و512 غيغابايت للنوت 10 بلس.

وتأتي العائلة الجديدة بصحبة القلم الذكي S Pen، والذي يأتي على رأس مزايا هاتف غلاكسي نوت 10، حيث يتيح للمستخدم إمكانية التحكم عن بعد في العديد من مزايا الهاتف وتشغيل التطبيقات من خلال القيام بحركات سريعة في الهواء، حيث يمكن التحكم مثلًا في تشغيل فيديوهات اليوتيوب والتحكم في الصوت والتنقل بين الفيديوهات دون الحاجة للمس الشاشة من الأساس.

كما يمكن للمستخدم من خلال هذا القلم تحويل ما تقوم بكتابته بخط اليد إلى نصوص مكتوبة بخطوط رقمية وبالتالي يسهل تحويل الملاحظات مباشرة إلى ملفات نصية مثل ملفات الوورد والـ PDF، وذلك من خلال اعتماد سامسونغ على نظام الذكاء الاصطناعي لتحليل الخطوط وفهم طريقة كتابتها من خلال اللغات وأساليب الكتابة المختلفة.

إلى جانب ذلك، أوضحت الشركة أن قلمها ”S Pen“ بصحبة هاتفها الجديد يقدم إمكانية التحكم في كاميرا الهاتف بسهولة من خلال تشغيل الكاميرا عن طريق الضغط باستمرار عبر تحريك القلم يمينًا ويسارًا بسهولة، وذلك من خلال تزويد القلم بمستشعرات جيروسكوب تتبع حركة القلم وبالتالي يمكن بسهولة إدراك حركته وفهم ما يريد المستخدم إجرائه على الكاميرا.

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ويأتي الهاتف الجديد بتجربة تصوير مميزة، حيث يأتي الهاتفان بنفس الكاميرا الأمامية والخلفية، فعلى جانب الكاميرا السيلفي تأتي بعدسة 10 ميغابكسل بفتحة عدسة F/2.2 بزاوية تصوير 80 درجة مع التركيز التلقائي، بينما الكاميرا الخلفية تأتي بثلاث عدسات، الرئيسية 12 ميغابكسل بفتحة عدسة متغيرة بين f/1.5 وf/2.4 بزاوية تصوير 77 درجة، أما الثانية 16 ميغابكسل بفتحة عدسة f/2 بكسل بزاوية تصوير واسعة 123 درجة، والثالثة للتكبير بدقة 12 ميغابكسل بفتحة f/2.1 وثبات بصري بزاوية تصوير 45 درجة.

وزودت سامسونغ هاتفها غلاكسي S10 بلس بكاميرا مخصصة لالتقاط الأبعاد الثلاثية للعناصر من خلال التقاط بيانات عمق الصورة DepthVision Camera، وهي عبارة عن عدستين موجودتين بجانب العدسات الثلاثة، ومن خلال العدستين يمكن التقاط مجسمات افتراضية ثلاثية الأبعاد لأي مجسم حقيقي، وكذلك يمكن جعل تلك المجسمات الافتراضية تتحرك من خلال تصويرها بجانب عناصر متحركة، بحيث تقوم المجسمات الافتراضية تقليد تلك الحركات.

وتأتي كاميرات الهواتف الجديدة بمجموعة من المزايا الجديدة مثل ميزة Super Steady والتي تقدم إمكانية التصوير بسهولة خلال الحركة، حيث قامت سامسونغ بتطوير نظام التصوير على متن هاتفها الجديد بحيث يمكنه توقع السرعة والحركة والاتجاه الخاصة بحركة الهاتف خلال التصوير، وبالتالي يقوم نظام التصوير بضبط عملية التصوير للخروج بلقطات فيديو مصورة حتى في وضعية الحركة السريعة بوضوح كامل لكل التفاصيل وثبات يقدم جودة عالية للفيديوهات الملفتطة، إضافة إلى ذلك يمكن بسهولة تحرير الصور والفيديوهات بشكل مباشر دون الحاجة إلى الخروج من تطبيق الكاميرا لتطبيق إضافي خارجي.

كما تقدم كاميرا نوت 10 ميزة AR Doodle، والتي تتيح إمكانية إضافة مؤثرات بصرية إلى الصور والفيديوهات باستخدام القلم S pen بحيث تظهر وكأنها عناصر موجودة في الحقيقة بالفعل مع إعطاء تلك العناصر أبعادًا ثلاثية، وذلك سيجعل من تحرير الفيديوهات وإضافة تجارب مميزة لإضافة رسومات عالية الجودة والدقة إلى أي لقطة تقوم بتصويرها.

ويتميز الهاتفان بمستشعر البصمة بتقنية الأشعة فوق الصوتية أسفل زجاج الشاشة، وكذلك مزودان بتقنية بلوتوث 5 مع دعم تشغيل الجيل الخامس لخدمات شبكات الموبايل، وكلاهما لا يحمل مخرج السماعات التقليدية 3.5م حيث تم استبدالهما بمخرج الشحن USB-C.