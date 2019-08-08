وأكد الميسري في بيان له أن أجهزة الشرطة ستقوم بواجبها في حماية مؤسسات الدولة وتامين محافظة عدن والتصدي لكل "الممارسات الخارجة عن النظام والقانون" .
وتطرق المسيري في بيان إلى الترتيبات التي سبقت الهجوم المسلح على قصر المعاشيق والبنك المركزي اليمني، مشيرا إلى أن "تلك الأحداث أريد لها إحداث فتنة في هذه المحافظة لضرب السكينة والأمن والاستقرار من قبل عناصر يعرفها الجميع".
وقال إن "هذه العناصر دأبت على هذه الفتنة عقب استشهاد العميد منير اليافعي أبو اليمامة قائد لواء الدعم والإسناد بأيدي ميليشيا الحوثي.. وتم الترتيب لاستغلال جثة الشهيد لأغراض سياسية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تصل إلى مبتغاها".
وأعلن الميسري عن تنسيق متواصل مع التحالف العربي ممثلا بالسعودية والإمارات "اللتين أبلغتا الحكومة رسميا وصراحة رفضهما لمثل هذه الممارسات ورفضهما لمثل هذه البيان المنفلت وغير المسؤول الداعي إلى الفتنة والخراب وأن الحكومة أبلغتهما بدورها أنها على أتم الاستعداد للقيام بواجبها".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية اليمنية تدعو لعدم الاستجابة لدعوات تؤدي إلى فتنة وحرب في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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