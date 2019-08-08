وزارة الزراعة العراقية تتوعد بمحاسبة المتسببين بحرائق الدواجن

استنكرت وزارة الزراعة في العراق، الأربعاء، حرق مشروع دواجن الديوانية، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الأفعال، وأن الحريق "تخريب" لاقتصاد البلاد.

وقال وزير الزراعة صالح الحسني، إن "الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء من يقوم بأعمال الحرق، وسنواصل العمل لدعم كافة مشاريع الدواجن في البلاد بغية توفير منتجات البيض واللحوم البيضاء في الأسواق المحلية".

وأضاف، أن "تحقيقا من قبل المختصين كشف أن الأضرار قد لحقت بالمنشآت المعدة للتربية، وأن الطيور الداجنة نقلت إلى قاعات أخرى قبل فترة وجيزة من الحريق بسبب بلوغها أعمارا معمولا بها داخل المشروع وحسب التعليمات".

وتابع، "في الوقت الذي تشهد المشاريع المحلية تطورا ملموسا دفعت عجلة الاقتصاد للأمام وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير العملة الصعبة للبلاد، انبرى نفر ضال إلى العبث بمقدرات المشاريع الحيوية ومنها قطاع الدواجن".