أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أن بلاده قررت رفع قضية كشمير إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية الباكستاني - في كلمة ألقاها بالجلسة الطارئة للبرلمان الوطني الباكستاني بإسلام آباد اليوم الأربعاء - إن بلاده ستعيد النظر في الترتيبات الثنائية مع الهند، وإن نيودلهي لم تتفق على المباحثات الثنائية ومناقشة القضية الكشميرية.
وأشار قريشي - في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية - إلى أن لجنة الأمن القومي الباكستانية قررت خفض علاقاتها الدبلوماسية وقطع جميع العلاقات التجارية مع الهند.
وأضاف "أنه تم اتخاذ القرار أيضاً لإحياء يوم الاستقلال للبلاد بتاريخ 14 أغسطس الجاري كيوم التضامن مع الشعب الكشميري، وإحياء يوم 15 أغسطس الذي يكون يوم الاستقلال للهند، كيوم أسود".
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تقرر رفع قضية كشمير إلى مجلس الأمن الدولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.