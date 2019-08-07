إنخفاض في سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سجل سعر جرام الذهب يوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً. حيث بلغ عيار 21 شراء للجرام “سعودي – كويتي- بحريني – تركي” 2500 جنيه، مقارنة بسعر البيع الذي سجل للجرام 3000 جنيه،
بينما بلغت أسعار يوم الثلاثاء 2600 للشراء و 3100 جنيها للبيع.
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