إنخفاض في سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجل سعر جرام الذهب يوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً. حيث بلغ عيار 21 شراء للجرام “سعودي – كويتي- بحريني – تركي” 2500 جنيه، مقارنة بسعر البيع الذي سجل للجرام 3000 جنيه،

بينما بلغت أسعار يوم الثلاثاء 2600 للشراء و 3100 جنيها للبيع.