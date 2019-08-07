تحذيرات من فجوة كبيرة بالأعلاف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رسم اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، صورة قاتمة لمستقبل القطاع في حال استمرار أزمة الأعلاف الحالية، وانتقد رئيس الاتحاد هاشم علي محمد خير، سياسات تصدير الأعلاف في ظل المشكلة التي تعانيها السوق الداخلية، واصفاً ذلك بالأمر الخطير الذي من شأنه إلقاء ظلال سالبة على الإنتاج، وفرض زيادات كبيرة في أسعار المنتجات بالنسبة للمستهلكين، وحذر هاشم من “فجوة كبيرة وغير مسبوقة” بالسوق الداخلية في مجال الأعلاف تصل إلى حد الانعدام، ما يؤثر سلباً علي المواطن وعلى دورة الإنتاج الحيواني، بوقتٍ تتواصل عمليات صادر “الامباز والمولاص” وغيرها من أنواع وأصناف الأعلاف المحلية للأسواق الخارجية، وهو ما اعتبره مؤشراً خطيراً يستدعي مراجعة السياسات السائدة حالياً.