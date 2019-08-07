أزرق السودان في كيجالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حطّت بعثة الهلال السوداني رحالها في العاصمة الرواندية كيجالي بعد رحلة شّاقة. ويواجه الأزرق نظيره رايون سبورت الرواندي الأحد المقبل ضمن ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا. وينتظر أنّ يخوض الهلال تدريبًا اليوم”الأربعاء” تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل الكوكي

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