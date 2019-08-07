المخابز تتسلم حصتها المضاعفة من الدقيق لتغطية فترة العيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف إتحاد المخابز عن إستلام المخابز معظم حصة الدقيق المضاعفة من المطاحن لتغطية حوجة المواطنين من الخبز خلال فترة العيد. ودعا يحي موسي عبد القادر رئيس الإتحاد في تصريح لـ(smc) أصحاب الشركات والمطاحن إلى أهمية تسليم ما تبقى من حصة الدقيق حتى يوم غد الخميس لتلافي حدوث أي فجوة أو نقص في الخبز

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