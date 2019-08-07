(3120 )أضحية من منظمة الدعوة الإسلامية بالسودان

الخليج 365 :

أكد السفير عطا المنان بخيت الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية (مدى) أن الأضاحي من البرامج المهمة للمنظمة التي ينتظرها المسلمون في كل القارة الإفريقية، معلناً أن الاحتفال هذا العام سيكون بدولة جنوب السودان مع بعض الشركاء. وأعلن أن المنظمة ستوزع الأضحية في 17 دولة إفريقية والسودان دولة المقر سيوزع 3120 بقر و 400 ماعز يستفيد منها 355،776 بتكلفة كلية 1،320،782،5 دولارات، مشيراً إلى أن جنوب السودان عدد الأضحية 530 أضحية يستفيد منها 109، 140 بتكلفة كلية 290، 750 دولارا.

وقال عطا المنان إن عدد عدد الأضحية للمكاتب القطرية بإفريقيا خارج دولة المقر 4،245 رأس منها 1970 أبقار و1،500 ضأن و775 بتكلفة قدرها 1،178،583،دولارا.

وأوضح في المؤتمر الصحفي ظهر اليوم بمقر منظمة الدعوة الإسلامية (مدى) للحديث حول مشروع الأضاحي للعام 1440هـ أن المستفيدين من البرنامج هم الفئات الأكثر حاجة والشرائح الضعيفة في المجتمع (الأرامل، العجزة، المرضى، ذوي الاحتياجات الخاصة، النساء اللاتي يعلن أسرا، النازحين، اللاجئين، مجمعات الطلاب (الداخليات)، الخلاوى، بعض الأسر المتعففة)

وأشار إلى أن المنظمة ستنفذ برنامج أضاحي بولايات الخرطوم في ثلاثة مواقع بالإضافة لولايات أخرى منها كسلا، النيل الأبيض، جنوب كردفان، الجزيرة، النيل الأزرق، شمال دارفور بمشاركة وفود مركزية وإشراك أكبر عدد من المنظمات السودانية في التوزيع بالولايات برعاية الوالي المكلف، مضيفاً أن أكبر الداعمين وقف الديانة التركي.

وذكر المنظمات الشريكة وهي وقف الديانة التركية، الهلال الأحمر التركي، IHH، جمعيات إنسان إفريقيا، جمعية الخيرات للمساعدات الإنسانية، جمعية Baid والهلال الأحمر القطري.

من جانبه قال الدكتور مصطفى دادائر الملحق الديني بالسفارة التركية ممثل وقف الديانة التركي إن وقف الديانة التركي شريك أساسي لجميع المنظمات العاملة في السودان، مضيفاً أنه لا يقتصر عملهم على الأضاحي فقط بل يمتد إلى التعاون في كثير من الخدمات من بناء المدارس والمساجد وحفر الآبار، مضيفاً أنهم يخططون ويفكرون ليستفيد أكبر عدد من السودانيين. وذكر أن هناك 20 طنا من القماش بالتعاون مع منظمة تيكا التركية لكسوة طلاب المدارس والخلاوى، مبيناً أنهم يعملون دون تركيز بين المسلم وغيره، مشيراً لتقديمهم 15000 سلة رمضانية وكسوة 600 يتيم وتخصيص 2000 رأس من الأضاحي مخصصة للسودانيين تقديراً من الشعب التركي للسودان.